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L'influenceur rectifie les faits

Chefferie du PLQ: «J'ai jamais eu l'intention de me lancer» -Olivier Primeau

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Entendu dans

La commission

le 15 septembre 2026 14:53

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Chefferie du PLQ: «J'ai jamais eu l'intention de me lancer» -Olivier Primeau
Olivier Primeau lors de son passage dans nos studios il y a quelques jours. / Cogeco Média

Un article du Journal de Montréal suggère qu'Olivier Primeau aurait tâté le terrain pour se présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec. 

Actuellement nommé envoyé spécial de la CAQ auprès des PME, l'entrepreneur et influenceur a tenu à rétablir la vérité sur ses démarches de décembre dernier.

Écoutez ses explications mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

M. Primeau affirme notamment n'avoir jamais eu l'intention d'entrer dans la course et avoir simplement voulu se renseigner pour des proches.

«J'ai des amis dans le parti. Ça fait que je suis allé aux infos comme ça. Là, dans l'article, on dirait que j'ai été courtisé, mais j'ai jamais eu l'intention de me lancer. »

Olivier Primeau

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