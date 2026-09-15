L'influenceur rectifie les faits

Un article du Journal de Montréal suggère qu'Olivier Primeau aurait tâté le terrain pour se présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec.

Actuellement nommé envoyé spécial de la CAQ auprès des PME, l'entrepreneur et influenceur a tenu à rétablir la vérité sur ses démarches de décembre dernier.

Écoutez ses explications mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

M. Primeau affirme notamment n'avoir jamais eu l'intention d'entrer dans la course et avoir simplement voulu se renseigner pour des proches.