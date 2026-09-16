L'accès complexe et le manque de places dans les stationnements du Réseau express métropolitain (REM) à Brossard poussent de nombreux usagers à reprendre leur automobile pour se rendre à Montréal.

Écoutez Doreen Assaad, mairesse de Brossard, qui, depuis des années, réclame des ajustements majeurs concernant l'accès au REM, faire le point mercredi au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Selon la mairesse, la réduction des fréquences d'autobus et la suppression des navettes express vers le centre-ville créent une pression inutile et une frustration constante chez les citoyens en cas de panne du REM.