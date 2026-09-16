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Accès au REM

«Il faut encourager tous les moyens par lesquels les utilisateurs se rendent»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 septembre 2026 15:26

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«Il faut encourager tous les moyens par lesquels les utilisateurs se rendent»
L'accès complexe et le manque de places dans les stationnements du Réseau express métropolitain (REM) à Brossard poussent de nombreux usagers à reprendre leur automobile pour se rendre à Montréal / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

L'accès complexe et le manque de places dans les stationnements du Réseau express métropolitain (REM) à Brossard poussent de nombreux usagers à reprendre leur automobile pour se rendre à Montréal.

Écoutez Doreen Assaad, mairesse de Brossard, qui, depuis des années, réclame des ajustements majeurs concernant l'accès au REM, faire le point mercredi au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Selon la mairesse, la réduction des fréquences d'autobus et la suppression des navettes express vers le centre-ville créent une pression inutile et une frustration constante chez les citoyens en cas de panne du REM.

«On ne peut pas pénaliser les places de stationnement, c'est un moyen pour se rendre au REM. On ne peut pas juste normaliser le réseau d'autobus. Il faut encourager tous les moyens par lesquels les utilisateurs de transports collectifs peuvent se rendre au REM. Et ça n'a pas été nécessairement ça, l'expérience, à date.»

Doreen Assaad

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