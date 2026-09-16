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Lendemain du tout premier débat

Débat des chefs: l'envers du décor sur les réseaux sociaux

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 septembre 2026 05:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Débat des chefs: l'envers du décor sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Au lendemain du tout premier débat des chefs de la campagne électorale, le chroniqueur Frédéric Labelle analyse l'ambiance et la couverture de l'événement sur les réseaux sociaux.

Il souligne notamment la mise en scène de l'arrivée des chefs à la manière de Washington, ainsi que les stratégies déployées par les différentes équipes de communication pour réagir en temps réel.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'un des moments les plus marquants sur le Web s'est produit lors de la sortie de l'autobus de Paul Saint-Pierre Plamondon. Le chef du Parti Québécois a été accueilli chaleureusement par ses enfants, qui portaient des t-shirts à son effigie.

Du côté des équipes de communication, Québec solidaire et le Parti libéral se sont démarqués par leur réactivité sur Instagram et TikTok.

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