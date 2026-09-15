Le premier débat des chefs de la campagne électorale au Québec avait lieu, mardi soir, avec la présentation du Face-à-Face dans les locaux de réseau de télévision TVA, à Montréal.

La première ministre sortante, Christine Fréchette (CAQ), Paul St-Pierre Plamondon (PQ), Ruba Ghazal (QS), Charles Milliard (PLQ) et Éric Duhaime (PCQ) y ont pris part.

Comme prévu, Christine Fréchette a été la cible de ses adversaires.

Louis Lacroix nous résume les grandes lignes de ce premier affrontement;