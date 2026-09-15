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Premier débat des chefs

Christine Fréchette a fait face à de nombreuses attaques

par 98.5 | Modifié le 15 septembre 2026 à 23:52

Christine Fréchette a fait face à de nombreuses attaques
Les cinq chefs qui ont participé au débat. / PC montage/Jacques Boissinot.

Le premier débat des chefs de la campagne électorale au Québec avait lieu, mardi soir, avec la présentation du Face-à-Face dans les locaux de réseau de télévision TVA, à Montréal.

La première ministre sortante, Christine Fréchette (CAQ), Paul St-Pierre Plamondon (PQ), Ruba Ghazal (QS), Charles Milliard (PLQ) et Éric Duhaime (PCQ) y ont pris part.

Comme prévu, Christine Fréchette a été la cible de ses adversaires.

Louis Lacroix nous résume les grandes lignes de ce premier affrontement;

À écouter

Le reportage de Louis Lacroix sur le débat des chefs.

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1:23

En point de presse à la suite du débat, la cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, a indiqué avoir l'impression d'avoir réussi à démontrer que ses actions à titre de première ministre méritent que les Québécois lui fassent confiance pour poursuivre le travail.

À écouter

La réaction de Christine Fréchette.

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Pour sa part, le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon a souligné que les téléspectateurs ont eu droit à des échanges qui n'ont pas été trop cacophoniques et qu'il pense avoir réussi à bien passer ses messages aux électeurs.

À écouter

La réaction de Paul St-Pierre Plamondon.

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Le chef libéral Charles Milliard a souligné qu'il a su démontrer qu'il est le seul des cinq chefs de partis à être fédéraliste et il a aussi profité de l'occasion pour décocher quelques flèches à ses adversaires.

À écouter

La réaction de Charles Milliard.

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Quant à elle, la porte-parole de Québec-Solidaire, Ruba Ghazal, s'est dite satisfaite de sa première prestation dans un tel exercice.

À écouter

La réaction de Ruba Ghazal.

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Et pour ce qui est du chef conservateur Éric Duhaime, il a fait une analogie avec le hockey pour qualifier sa performance lors des échanges avec ses adversaires.

À écouter

La réaction d'Éric Duhaime.

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