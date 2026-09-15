Le premier débat des chefs de la campagne électorale au Québec avait lieu, mardi soir, avec la présentation du Face-à-Face dans les locaux de réseau de télévision TVA, à Montréal.
La première ministre sortante, Christine Fréchette (CAQ), Paul St-Pierre Plamondon (PQ), Ruba Ghazal (QS), Charles Milliard (PLQ) et Éric Duhaime (PCQ) y ont pris part.
Comme prévu, Christine Fréchette a été la cible de ses adversaires.
Louis Lacroix nous résume les grandes lignes de ce premier affrontement;
En point de presse à la suite du débat, la cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, a indiqué avoir l'impression d'avoir réussi à démontrer que ses actions à titre de première ministre méritent que les Québécois lui fassent confiance pour poursuivre le travail.
Pour sa part, le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon a souligné que les téléspectateurs ont eu droit à des échanges qui n'ont pas été trop cacophoniques et qu'il pense avoir réussi à bien passer ses messages aux électeurs.
Le chef libéral Charles Milliard a souligné qu'il a su démontrer qu'il est le seul des cinq chefs de partis à être fédéraliste et il a aussi profité de l'occasion pour décocher quelques flèches à ses adversaires.
Quant à elle, la porte-parole de Québec-Solidaire, Ruba Ghazal, s'est dite satisfaite de sa première prestation dans un tel exercice.
Et pour ce qui est du chef conservateur Éric Duhaime, il a fait une analogie avec le hockey pour qualifier sa performance lors des échanges avec ses adversaires.