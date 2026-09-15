 Aller au contenu
Encore des coûts pour les automobilistes

Pneus, huile à moteur et carburant: la facture s'alourdit

par 98.5

0:00
6:51

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 septembre 2026 08:41

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Benoit Charette
Benoit Charette
Pneus, huile à moteur et carburant: la facture s'alourdit
Benoit Charette / Cogeco Média

Posséder une voiture coûte de plus en plus cher au Québec. En plus de l’augmentation du prix de l’essence à la pompe, les automobilistes doivent s'attendre à une hausse d'environ 10% sur le prix des pneus, attribuable à l'augmentation du coût des matières premières et du transport.

À cela s'ajoute une montée en flèche du prix de l'huile à moteur, causée par les marges des raffineries prioritaires sur le carburant ainsi que des normes environnementales plus strictes qui exigent des huiles plus complexes à fabriquer.

Écoutez le chroniqueur automobile Benoit Charette aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Les bons pneus, ça coûte cher. Et il y a pas de façon de fabriquer de bons pneus à petit prix parce que si on met les bons ingrédients, ça va coûter cher.»

Benoit Charette

Autres sujets traités:

  • Attrait pour les pneus chinois;
  • Explosion du coût des changements d'huile.

Vous aimerez aussi

Lancement de la 26e édition de L'annuel de l'automobile
L'instinct Marie-Eve
Lancement de la 26e édition de L'annuel de l'automobile
0:00
13:47
Prix de l'essence: les habitudes de conduite des Québécois changent-elles?
L'instinct Marie-Eve
Prix de l'essence: les habitudes de conduite des Québécois changent-elles?
0:00
13:00
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Un chef de Blainville au Championnat de la vraie pizza napolitaine
Rattrapage
Rassemblement mondial
Un chef de Blainville au Championnat de la vraie pizza napolitaine
Décès de la chanteuse Catherine Ringer des Rita Mitsouko
Rattrapage
Confirmée ce matin par ses proches en France
Décès de la chanteuse Catherine Ringer des Rita Mitsouko
Kim Clavel commente la pub de Sydney Sweeney et son avenir
Rattrapage
Maternité, boxe et controverse
Kim Clavel commente la pub de Sydney Sweeney et son avenir
«Charles Milliard fait preuve d'une rigueur intellectuelle formidable»
Rattrapage
Promesses électorales
«Charles Milliard fait preuve d'une rigueur intellectuelle formidable»
IA: «On doit arrêter d'en parler et commencer à prendre de vraies actions»
Rattrapage
Est-ce une réelle menace pour l'humanité?
IA: «On doit arrêter d'en parler et commencer à prendre de vraies actions»
Bilan financier des chefs: Éric Duhaime en tête de classement
Rattrapage
Transparence électorale
Bilan financier des chefs: Éric Duhaime en tête de classement
Stephen Harper: «Le silence des conservateurs est révélateur» -Dimitri Soudas
Rattrapage
De la «petite» politique
Stephen Harper: «Le silence des conservateurs est révélateur» -Dimitri Soudas
Saint-Donat: un nid-de-poule réparé d'urgence après un accident mortel
Rattrapage
La famille d'un motocycliste exige des réponses
Saint-Donat: un nid-de-poule réparé d'urgence après un accident mortel
«Le montant autorisé est 329 millions de dollars, ça ne coûtera pas un milliard»
Rattrapage
Projet informatique à Santé Québec
«Le montant autorisé est 329 millions de dollars, ça ne coûtera pas un milliard»
«Le système canadien inspire confiance, beaucoup plus qu'à bien des places»
Rattrapage
Premier Sommet canadien de l'investissement
«Le système canadien inspire confiance, beaucoup plus qu'à bien des places»
SIFA: «On a des craintes plus que des faits» -Mathieu Boivin
Rattrapage
Engagements informatiques en santé
SIFA: «On a des craintes plus que des faits» -Mathieu Boivin
Pub hypersexualisée: Sydney Sweeney au cœur d'une vive controverse
Rattrapage
Lagacé le matin
Pub hypersexualisée: Sydney Sweeney au cœur d'une vive controverse
Spécial «qui fait bon ménage» | L’énigme du mardi 15 septembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «qui fait bon ménage» | L’énigme du mardi 15 septembre
Survol des Emmy Awards 2026: grands gagnants et hommages poignants
Rattrapage
Lagacé le matin
Survol des Emmy Awards 2026: grands gagnants et hommages poignants