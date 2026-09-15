Encore des coûts pour les automobilistes

Posséder une voiture coûte de plus en plus cher au Québec. En plus de l’augmentation du prix de l’essence à la pompe, les automobilistes doivent s'attendre à une hausse d'environ 10% sur le prix des pneus, attribuable à l'augmentation du coût des matières premières et du transport.

À cela s'ajoute une montée en flèche du prix de l'huile à moteur, causée par les marges des raffineries prioritaires sur le carburant ainsi que des normes environnementales plus strictes qui exigent des huiles plus complexes à fabriquer.

Écoutez le chroniqueur automobile Benoit Charette aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.