 Aller au contenu
Promesses électorales

«Charles Milliard fait preuve d'une rigueur intellectuelle formidable»

par 98.5

0:00
7:06

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 septembre 2026 09:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Charles Milliard fait preuve d'une rigueur intellectuelle formidable»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Lors d'une rencontre éditoriale à La Presse, le chef libéral Charles Milliard a affirmé que s'il est élu, il ne reconduira pas plusieurs promesses récentes de l'équipe de Christine Frechette, notamment les baisses de taxes sur l'épicerie, la taxe de bienvenue sur les maisons et la hausse des chèques pour les aînés.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Il vient de s'adresser personnellement à trois clientèles qui ont reçu de l'argent du gouvernement en leur disant: "Si je suis élu, vous ne l'aurez pas, cet argent-là". [...] Mais il n'a pas besoin de le faire! [...] Moi, je trouve que ce gars-là fait preuve d'une rigueur intellectuelle formidable»

Luc Ferrandez

Autres sujets abordés:

  • Grand Prix cycliste de Montréal: retour sur la victoire spectaculaire d'Isaac Del Toro aux dépens de Paul Seixas;
  • Analyse de la proposition de Paul St-Pierre Plamondon de réduire la taxe sur le carburant;
  • Prédictions électorales: Luc Ferrandez anticipe une forte remontée du Parti libéral du Québec.

Vous aimerez aussi

Bilan financier des chefs: Éric Duhaime en tête de classement
Lagacé le matin
Bilan financier des chefs: Éric Duhaime en tête de classement
0:00
8:15
Infrastructures en ruine: faut-il cesser les promesses électorales coûteuses?
L'instinct Marie-Eve
Infrastructures en ruine: faut-il cesser les promesses électorales coûteuses?
0:00
19:45
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Un chef de Blainville au Championnat de la vraie pizza napolitaine
Rattrapage
Rassemblement mondial
Un chef de Blainville au Championnat de la vraie pizza napolitaine
Décès de la chanteuse Catherine Ringer des Rita Mitsouko
Rattrapage
Confirmée ce matin par ses proches en France
Décès de la chanteuse Catherine Ringer des Rita Mitsouko
Kim Clavel commente la pub de Sydney Sweeney et son avenir
Rattrapage
Maternité, boxe et controverse
Kim Clavel commente la pub de Sydney Sweeney et son avenir
IA: «On doit arrêter d'en parler et commencer à prendre de vraies actions»
Rattrapage
Est-ce une réelle menace pour l'humanité?
IA: «On doit arrêter d'en parler et commencer à prendre de vraies actions»
Pneus, huile à moteur et carburant: la facture s'alourdit
Rattrapage
Encore des coûts pour les automobilistes
Pneus, huile à moteur et carburant: la facture s'alourdit
Bilan financier des chefs: Éric Duhaime en tête de classement
Rattrapage
Transparence électorale
Bilan financier des chefs: Éric Duhaime en tête de classement
Stephen Harper: «Le silence des conservateurs est révélateur» -Dimitri Soudas
Rattrapage
De la «petite» politique
Stephen Harper: «Le silence des conservateurs est révélateur» -Dimitri Soudas
Saint-Donat: un nid-de-poule réparé d'urgence après un accident mortel
Rattrapage
La famille d'un motocycliste exige des réponses
Saint-Donat: un nid-de-poule réparé d'urgence après un accident mortel
«Le montant autorisé est 329 millions de dollars, ça ne coûtera pas un milliard»
Rattrapage
Projet informatique à Santé Québec
«Le montant autorisé est 329 millions de dollars, ça ne coûtera pas un milliard»
«Le système canadien inspire confiance, beaucoup plus qu'à bien des places»
Rattrapage
Premier Sommet canadien de l'investissement
«Le système canadien inspire confiance, beaucoup plus qu'à bien des places»
SIFA: «On a des craintes plus que des faits» -Mathieu Boivin
Rattrapage
Engagements informatiques en santé
SIFA: «On a des craintes plus que des faits» -Mathieu Boivin
Pub hypersexualisée: Sydney Sweeney au cœur d'une vive controverse
Rattrapage
Lagacé le matin
Pub hypersexualisée: Sydney Sweeney au cœur d'une vive controverse
Spécial «qui fait bon ménage» | L’énigme du mardi 15 septembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «qui fait bon ménage» | L’énigme du mardi 15 septembre
Survol des Emmy Awards 2026: grands gagnants et hommages poignants
Rattrapage
Lagacé le matin
Survol des Emmy Awards 2026: grands gagnants et hommages poignants