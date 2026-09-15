Promesses électorales

Lors d'une rencontre éditoriale à La Presse, le chef libéral Charles Milliard a affirmé que s'il est élu, il ne reconduira pas plusieurs promesses récentes de l'équipe de Christine Frechette, notamment les baisses de taxes sur l'épicerie, la taxe de bienvenue sur les maisons et la hausse des chèques pour les aînés.
Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Il vient de s'adresser personnellement à trois clientèles qui ont reçu de l'argent du gouvernement en leur disant: "Si je suis élu, vous ne l'aurez pas, cet argent-là". [...] Mais il n'a pas besoin de le faire! [...] Moi, je trouve que ce gars-là fait preuve d'une rigueur intellectuelle formidable»
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