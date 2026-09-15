Frédéric Labelle souligne le début du rassemblement mondial de l'Association de la vraie pizza napolitaine à Naples, en Italie.

Cet événement réunit 355 pizzaiolos venus de 30 pays pour préserver un art traditionnel reconnu par l'UNESCO.

Parmi les trois représentants canadiens en compétition figure Gabriel Pereira, chef à la pizzeria No. 900 de Blainville.

En lice dans la catégorie Margherita, le jeune chef aborde ce défi international avec humilité, soutenu par la fierté de son père.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, mardi à Lagacé le matin.