Est-ce une réelle menace pour l'humanité?

La présidente-directrice générale de Mila, Valérie Pisano, s'exprime sur les craintes grandissantes entourant les risques catastrophiques de l'intelligence artificielle.

Alors que des chercheurs tirent la sonnette d'alarme, l'experte confirme que les scénarios de dérapages majeurs — notamment liés aux systèmes financiers ou aux infrastructures critiques — doivent être pris au sérieux.

Elle souligne l'urgence de passer aux actes en instaurant des cadres réglementaires et de la transparence, particulièrement face à l'émergence d'agents IA capables d'agir de façon autonome.

Écoutez Valérie Pisano, présidente-directrice générale de Mila, donner son avis à ce sujet, mardi au micro de Patrick Lagacé.