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Transparence électorale

Bilan financier des chefs: Éric Duhaime en tête de classement

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 septembre 2026 08:29

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bilan financier des chefs: Éric Duhaime en tête de classement
Louis Lacroix / Cogeco Média

Le chef du bureau politique de Cogeco Média à Québec, Louis Lacroix, poursuit une tradition instaurée en 2012 en dévoilant le bilan financier personnel des chefs de parti pendant la campagne électorale. 

Éric Duhaime arrive en tête des chefs les plus fortunés avec une valeur nette de près de 3,57 M$, s'étant enrichi de 830 000$ depuis 2022.

Il est suivi par Christine Fréchette, Charles Milliard, Ruba Ghazal, Paul St-Pierre Plamondon et Sol Zanetti.

Écoutez Louis Lacroix, correspondant parlementaire pour Cogeco Média, mardi au micro de Patrick Lagacé.  

«Éric Duhaime arrive premier, si on en croit les données qui ont été fournies par Monsieur Duhaime, il s'est enrichi de 830 000$ depuis 2022.»

Louis Lacroix

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