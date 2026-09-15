Maternité, boxe et controverse

La boxeuse québécoise Kim Clavel réagit à la récente publicité controversée et hautement sexualisée de l'actrice Sydney Sweeney pour une plateforme de paris sportifs.

Sans se dire scandalisée, l'athlète déplore qu'en 2026, la société mette encore de l'avant le corps des femmes plutôt que leurs performances sportives.

Elle aborde également la présence grandissante du jeu en ligne dans le monde du sport, affirmant refuser de promouvoir le «gambling».

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, avec la boxeuse Kim Clavel, mardi à Lagacé le matin.

La nouvelle maman se confie aussi sur son retour sur le ring prévu pour le printemps 2027 et sur l'importance d'être plus prudente en combat.