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Maternité, boxe et controverse

Kim Clavel commente la pub de Sydney Sweeney et son avenir

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 septembre 2026 09:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Kim Clavel commente la pub de Sydney Sweeney et son avenir
Kim Clavel réagit après son combat pour le titre mondial IBF des poids mi-mouches contre Sol Cudos à Montréal, le samedi 27 septembre 2025. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

La boxeuse québécoise Kim Clavel réagit à la récente publicité controversée et hautement sexualisée de l'actrice Sydney Sweeney pour une plateforme de paris sportifs.

Sans se dire scandalisée, l'athlète déplore qu'en 2026, la société mette encore de l'avant le corps des femmes plutôt que leurs performances sportives.

Elle aborde également la présence grandissante du jeu en ligne dans le monde du sport, affirmant refuser de promouvoir le «gambling». 

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, avec la boxeuse Kim Clavel, mardi à Lagacé le matin. 

La nouvelle maman se confie aussi sur son retour sur le ring prévu pour le printemps 2027 et sur l'importance d'être plus prudente en combat.

«Les femmes, elles remplissent les arènes, elles gagnent leur vie par le sport. Je pense que c'est ça qu'il faut mettre de l'avant [...] et non ses courbes et ses fesses.»

Kim Clavel

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