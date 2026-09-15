Projet informatique à Santé Québec

La ministre responsable de la Cybersécurité et du Numérique, France-Élène Duranceau, réagit aux révélations de Radio-Canada concernant le projet informatique SIFA de Santé Québec.

La ministre qualifie le scénario d'un coût potentiel de 1 milliard de dollars de «scénario catastrophe non plausible».

Elle explique que le budget réévalué par Santé Québec s'élève plutôt à 329 millions de dollars, un montant nécessaire pour moderniser des systèmes archaïques et générer 1,2 milliard de dollars d'économies sur 18 ans.

Écoutez France-Elaine Duranceau, ministre responsable de la Cybersécurité et du Numérique et candidate de la CAQ, mardi à Lagacé le matin.