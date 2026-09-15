Projet informatique à Santé Québec

La ministre responsable de la Cybersécurité et du Numérique, France-Élène Duranceau, réagit aux révélations de Radio-Canada concernant le projet informatique SIFA de Santé Québec.
La ministre qualifie le scénario d'un coût potentiel de 1 milliard de dollars de «scénario catastrophe non plausible».
Elle explique que le budget réévalué par Santé Québec s'élève plutôt à 329 millions de dollars, un montant nécessaire pour moderniser des systèmes archaïques et générer 1,2 milliard de dollars d'économies sur 18 ans.
Écoutez France-Elaine Duranceau, ministre responsable de la Cybersécurité et du Numérique et candidate de la CAQ, mardi à Lagacé le matin.
«Ce scénario-là n'est pas plausible. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place les balises pour éviter que la dite catastrophe annoncée ne se produise pas.»