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Projet informatique à Santé Québec

«Le montant autorisé est 329 millions de dollars, ça ne coûtera pas un milliard»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 septembre 2026 07:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Le montant autorisé est 329 millions de dollars, ça ne coûtera pas un milliard»
France-Élène Duranceau, ministre responsable de la Cybersécurité et du Numérique, candidate de la CAQ / Cogeco Média

La ministre responsable de la Cybersécurité et du Numérique, France-Élène Duranceau, réagit aux révélations de Radio-Canada concernant le projet informatique SIFA de Santé Québec.

La ministre qualifie le scénario d'un coût potentiel de 1 milliard de dollars de «scénario catastrophe non plausible».

Elle explique que le budget réévalué par Santé Québec s'élève plutôt à 329 millions de dollars, un montant nécessaire pour moderniser des systèmes archaïques et générer 1,2 milliard de dollars d'économies sur 18 ans.

Écoutez France-Elaine Duranceau, ministre responsable de la Cybersécurité et du Numérique et candidate de la CAQ, mardi à Lagacé le matin

«Ce scénario-là n'est pas plausible. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place les balises pour éviter que la dite catastrophe annoncée ne se produise pas.»

France-Elaine Duranceau

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