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Chronique économique

Stimuler les investissements au Canada: un forum majeur s'ouvre à Toronto

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 septembre 2026 17:39

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Stimuler les investissements au Canada: un forum majeur s'ouvre à Toronto
Michèle Boisvert / Cogeco Média

Le Canada tente d'attirer des capitaux étrangers et stimuler son économie avec un grand forum réunissant 300 dirigeants de fonds de pension mondiaux, les 14 et 15 septembre, à Toronto. 

L'objectif de l'événement : mobiliser 500 milliards de dollars de capitaux étrangers sur cinq ans afin de soutenir 160 projets stratégiques dans l'énergie, les mines, l'intelligence artificielle, le transport maritime, etc.

Écoutez la chroniqueuse Michèle Boisvert faire le point lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Autres sujets abordés: 

  • Le débat et les incertitudes entourant la réglementation de l'intelligence artificielle et son impact sur la baisse des marchés boursiers;
  • Les discussions entourant l'idée de permettre Canadiens de vivre et de travailler en Europe sans visa.

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