Chronique économique

Le Canada tente d'attirer des capitaux étrangers et stimuler son économie avec un grand forum réunissant 300 dirigeants de fonds de pension mondiaux, les 14 et 15 septembre, à Toronto.

L'objectif de l'événement : mobiliser 500 milliards de dollars de capitaux étrangers sur cinq ans afin de soutenir 160 projets stratégiques dans l'énergie, les mines, l'intelligence artificielle, le transport maritime, etc.

Écoutez la chroniqueuse Michèle Boisvert faire le point lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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