Si la Ville de Montréal n’offre pas de meilleures conditions salariales à ses cols bleus, ces derniers utiliseront leur droit de grève pour se faire entendre.

Sans contrat de travail depuis près de deux ans, le syndicat a déposé un avis de grève de sept jours prévu du 22 au 28 septembre, en plein durant les Championnats du monde de cyclisme sur route.

Écoutez le président du Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal, Nicolas De Ciccio, aborder le tout, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.