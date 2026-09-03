 Aller au contenu
Conditions salariales

Menace de grève chez les cols bleus de Montréal

par 98.5

0:00
9:31

Entendu dans

La commission

le 3 septembre 2026 12:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Menace de grève chez les cols bleus de Montréal
Menace de grève chez les cols bleus de Montréal / Graham Hughes / La Presse Canadienne

Si la Ville de Montréal n’offre pas de meilleures conditions salariales à ses cols bleus, ces derniers utiliseront leur droit de grève pour se faire entendre.

Sans contrat de travail depuis près de deux ans, le syndicat a déposé un avis de grève de sept jours prévu du 22 au 28 septembre, en plein durant les Championnats du monde de cyclisme sur route.

Écoutez le président du Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal, Nicolas De Ciccio, aborder le tout, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Ce qu'on veut, c'est une entente de principe négociée [...], mais encore une fois, il ne semble pas y avoir de mandat clair de la part de la Ville de Montréal au niveau du salarial, puis c'est clair que nous on ne peut pas accepter une offre qui va avoir pour effet d'appauvrir nos membres.»

Nicolas De Ciccio

Vous aimerez aussi

À seulement 18 ans, il rédige les discours de la mairesse de Sherbrooke
La commission
À seulement 18 ans, il rédige les discours de la mairesse de Sherbrooke
0:00
9:35
Instabilité du REM: «Il faut avoir une autre option qui est l'autobus express»
Lagacé le matin
Instabilité du REM: «Il faut avoir une autre option qui est l'autobus express»
0:00
11:22
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Montage maison des meilleures citations de Bernard Drainville
Rattrapage
La commission
Montage maison des meilleures citations de Bernard Drainville
Le PLQ mise sur la télésanté pour désengorger la première ligne
Rattrapage
Rapprocher les soins des patients
Le PLQ mise sur la télésanté pour désengorger la première ligne
Serres Toundra: un succès pour le géant québécois du concombre
Rattrapage
Segment PME
Serres Toundra: un succès pour le géant québécois du concombre
Sondages des concessionnaires: pourquoi exigent-ils la note parfaite?
Rattrapage
Importantes répercussions financières
Sondages des concessionnaires: pourquoi exigent-ils la note parfaite?
«C'est la première fois, à part la Chine, qu'un pays tient tête à Trump, bravo!»
Rattrapage
Le président s'en prend au Canada sur Truth
«C'est la première fois, à part la Chine, qu'un pays tient tête à Trump, bravo!»
Tarifs douaniers: Nathalie Normandeau dénonce le «décalage abyssal» d'Ottawa
Rattrapage
Un GoFundMe pour des travailleurs étrangers
Tarifs douaniers: Nathalie Normandeau dénonce le «décalage abyssal» d'Ottawa
«On demande que le bois soit vu comme une stratégie nationale»
Rattrapage
Pacte pour le bois québécois
«On demande que le bois soit vu comme une stratégie nationale»
Menaces d'expropriation à Sanair: on soupçonne des motivations cachées
Rattrapage
Les utilisateurs s'insurgent
Menaces d'expropriation à Sanair: on soupçonne des motivations cachées
Sacres: «Je fais ça par respect de la culture québécoise» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Les jurons ont-ils leur place en politique?
Sacres: «Je fais ça par respect de la culture québécoise» -Luc Ferrandez
Impôt sur les grandes fortunes: «Ça ne marche pas» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Pour mieux financer l'école publique
Impôt sur les grandes fortunes: «Ça ne marche pas» -Luc Ferrandez
«La liste d'attente [en garderie] va fondre» -Éric Duhaime
Rattrapage
Le chef conservateur présente son Plan Famille
«La liste d'attente [en garderie] va fondre» -Éric Duhaime
Mesures de la CAQ pour les aînés: «Je pense que ce sera bien reçu»
Rattrapage
Crédit d'impôt pour les aînés à faible revenu
Mesures de la CAQ pour les aînés: «Je pense que ce sera bien reçu»
4,7 milliards de dollars pour la construction de trains chez VIA Rail
Rattrapage
700 nouveaux emplois au pays
4,7 milliards de dollars pour la construction de trains chez VIA Rail
Comment l'IA influence-t-elle notre quotidien?
Rattrapage
Technologie largement utilisée
Comment l'IA influence-t-elle notre quotidien?