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Récompensé pour son rôle dans Empathie

«Ce bonhomme m'a ému aux larmes dès la première lecture» -Benoît Brière

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 14 septembre 2026 16:51

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
«Ce bonhomme m'a ému aux larmes dès la première lecture» -Benoît Brière
Benoît Brière, Florence Longpré et Brigitte Lafleur, de la série Empathie. / PC/Graham Hughes

La série Empathie, écrite par Florence Longpré, a remporté 14 statuettes sur 20 nominations lors du gala des prix Gémeaux, dimanche, mettant en lumière la santé mentale et l'univers psychiatrique.

Benoît Brière a reçu le prix du meilleur interprète masculin dans un rôle de soutien pour son personnage de Jacques Dallaire.

Écoutez Benoît Brière commenter cet honneur en compagnie d'Anaïs Guertin-Lacroix et de Gino Chouinard.

Benoît Brière a salué l’écriture de Florence Longpré et la direction du réalisateur Guillaume Lonergan.

Brigitte Lafleur a également été récompensée pour la première fois en 27 ans, incarnant un rôle marquant et difficile dans la série.

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