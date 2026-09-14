Récompensé pour son rôle dans Empathie

La série Empathie, écrite par Florence Longpré, a remporté 14 statuettes sur 20 nominations lors du gala des prix Gémeaux, dimanche, mettant en lumière la santé mentale et l'univers psychiatrique.

Benoît Brière a reçu le prix du meilleur interprète masculin dans un rôle de soutien pour son personnage de Jacques Dallaire.

Écoutez Benoît Brière commenter cet honneur en compagnie d'Anaïs Guertin-Lacroix et de Gino Chouinard.

Benoît Brière a salué l’écriture de Florence Longpré et la direction du réalisateur Guillaume Lonergan.

Brigitte Lafleur a également été récompensée pour la première fois en 27 ans, incarnant un rôle marquant et difficile dans la série.