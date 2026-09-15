La région métropolitaine oubliée par les partis?

La mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), Soraya Martinez Ferrada, fait entendre sa voix aux côtés de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, afin de dénoncer l'absence des enjeux concernant la région métropolitaine dans cette campagne électorale.

Écoutez la mairesse de Montréal faire le point, mardi, à La commission.