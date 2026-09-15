La région métropolitaine oubliée par les partis?

La mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), Soraya Martinez Ferrada, fait entendre sa voix aux côtés de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, afin de dénoncer l'absence des enjeux concernant la région métropolitaine dans cette campagne électorale.
Écoutez la mairesse de Montréal faire le point, mardi, à La commission.
«On sait très bien que la boussole électorale Montréal ne bouge pas beaucoup. On s'attarde à se faire élire en dehors de la région métropolitaine [...] Je suis sortie plusieurs fois depuis le début de cette campagne pour parler des enjeux de Montréal et de la région métropolitaine. Je ne suis pas à la place des chefs, mais je peux juste dire à quel point [...] Je suis déçue. Les Montréalais sont déçus de ne pas faire partie de cette conversation importante.»