Un autre bordel informatique en vue?

La présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, réfute fermement les chiffres et informations véhiculées lundi matin faisant état d'un coût potentiel d'un milliard de dollars pour la mise en place du Système d'information, des finances et de l'approvisionnement de Santé Québec (SIFA).

Écoutez France-Élaine Duranceau faire le point, lundi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.

Selon Mme Duranceau, le montant approuvé pour la réalisation globale du projet s'élève à 329 millions de dollars.

Elle assure que des mécanismes de contrôle rigoureux ont été imposés à Santé Québec, incluant des redditions de comptes fréquentes devant le Conseil du trésor, afin d'éviter tout dépassement de coûts.