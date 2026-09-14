Un autre bordel informatique en vue?

La présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, réfute fermement les chiffres et informations véhiculées lundi matin faisant état d'un coût potentiel d'un milliard de dollars pour la mise en place du Système d'information, des finances et de l'approvisionnement de Santé Québec (SIFA).
Écoutez France-Élaine Duranceau faire le point, lundi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.
Selon Mme Duranceau, le montant approuvé pour la réalisation globale du projet s'élève à 329 millions de dollars.
Elle assure que des mécanismes de contrôle rigoureux ont été imposés à Santé Québec, incluant des redditions de comptes fréquentes devant le Conseil du trésor, afin d'éviter tout dépassement de coûts.
«Ce qui n'est pas vrai là, c'est qu'on a autorisé un projet de 329 millions $. On n'est pas du tout en train de parler d'un projet d'un milliard $. Il y a des estimations de scénarios catastrophiques qui ont été mis [...] de l'avant par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique [...] qui après ça ont été [...] démolies par Santé Québec...»