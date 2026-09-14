Un fait historique méconnu

Les cyclistes ont pris d'assaut les rues de Montréal en fin de semaine. Mais des vélos dans les rues, au Québec, ça ne date pas d'hier.

Écoutez l'historien Jean-François Nadeau nous rappeler que le Québec a eu un âge d'or du vélo il y a bien longtemps.

Jean-François Nadeau retrace l’histoire du cyclisme au Québec, soulignant l’importance des vélodromes dès le XIXᵉ siècle, les championnats du monde de 1899, et la popularité des courses de six jours au Forum de Montréal, dans les années 1930.

Il évoque l’équipe cycliste des Canadiens de Montréal, la reprise post-Deuxième Guerre mondiale, les championnats du monde de 1974 sur le Mont-Royal, remportés par le Belge Eddy Merckx, et la présence de cyclistes féminines comme Magdeleine Vallières, championne du monde 2022, au Rwanda.