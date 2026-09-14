Grand retour de la chanteuse à Paris

Après des mois d'attente, Céline Dion est enfin remontée sur scène à Paris dans un stade rempli de 30 000 spectateurs.

Malgré un début de spectacle marqué par un retard et une voix plus fragile, la chanteuse a su toucher la foule par son authenticité.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp, qui a assisté au spectacle, faire le point lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.