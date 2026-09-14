Grand retour de la chanteuse à Paris

Après des mois d'attente, Céline Dion est enfin remontée sur scène à Paris dans un stade rempli de 30 000 spectateurs.
Malgré un début de spectacle marqué par un retard et une voix plus fragile, la chanteuse a su toucher la foule par son authenticité.
Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp, qui a assisté au spectacle, faire le point lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«L'émotion était tellement forte. J'ai vu une Céline beaucoup plus authentique que ce que j'ai pu voir comme bête de scène, à Vegas, dans un spectacle exceptionnel où tout était en contrôle.»