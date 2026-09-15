L'impact écologique du divertissement: Luc Ferrandez aborde l'empreinte carbone imposée par les concerts en résidence, prenant l'exemple de Céline Dion à Paris dont les spectacles ont généré 466 000 tonnes d'équivalent CO2 en raison du déplacement de 30% de spectateurs venus de l'étranger.

Les animateurs comparent ce modèle aux tournées traditionnelles qui, bien que plus éprouvantes pour les artistes, génèrent moins d'émissions globales en déplaçant la logistique plutôt que le public.

Écoutez la discussion à ce sujet entre les commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi midi.

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