SIFA et Santé Québec

Des craintes de dépassements de coûts majeurs entourent le déploiement de SIFA (Système d'information finance et approvisionnement) du ministère de la Santé.

Évalué à 96 millions de dollars en 2022, le projet fait craindre à certains experts une facture pouvant grimper entre 1 milliard et 1,5 milliard de dollars.

Écoutez Nathalie Normandeau, qui a reçu plus tôt à son micro Sonia Dugas, vice-présidente finances à Santé Québec, présenter sa lecture de la situation lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.