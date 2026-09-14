SIFA et Santé Québec

Des craintes de dépassements de coûts majeurs entourent le déploiement de SIFA (Système d'information finance et approvisionnement) du ministère de la Santé.
Évalué à 96 millions de dollars en 2022, le projet fait craindre à certains experts une facture pouvant grimper entre 1 milliard et 1,5 milliard de dollars.
Écoutez Nathalie Normandeau, qui a reçu plus tôt à son micro Sonia Dugas, vice-présidente finances à Santé Québec, présenter sa lecture de la situation lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«Elle m'a convaincu. Elle a fait état de la situation. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on lit dans les médias. Elle nous a dit que ça coûterait plus cher si on mettait fin au contrat que de poursuivre.»
Autre sujet abordé:
- Les résultats de trois nouveaux sondages électoraux et les projections de sièges pour le PQ, le PLQ, la CAQ, le PCQ et QS.