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Engagements informatiques en santé

SIFA: «On a des craintes plus que des faits» -Mathieu Boivin

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 septembre 2026 07:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
SIFA: «On a des craintes plus que des faits» -Mathieu Boivin
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

Alors que les révélations sur les risques de dépassements de coûts du projet informatique SIFA dans le réseau de la santé font réagir, le chroniqueur Mathieu Boivin appelle à la prudence.

Selon lui, le climat post-SAAQclic alimente une appréhension générale, mais il importe de faire la distinction entre une véritable gabegie et des inquiétudes préventives soulevées en interne.

Écoutez le chroniqueur Mathieu Boivin aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«On a des craintes plus que des faits [...]. Une peur, ce n’est pas un fait. Ce n'est quelque chose qui va guider ta conduite [...] mais il ne faut pas que ce soit traité non plus comme si tu étais placé devant un fait accompli de gabegie.»

Mathieu Boivin

Autres sujets traités:

  • Flirt politique d'Olivier Primeau;
  • Bruno Marchand formule ses exigences financières;
  • Premier débat des chefs mardi soir à TVA.

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