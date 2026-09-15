Pub hypersexualisée: Sydney Sweeney au cœur d'une vive controverse

L'actrice américaine Sydney Sweeney suscite une vive controverse après être apparue presque nue dans une publicité ultra-sexualisée pour le site de paris sportifs Novig, dont elle est actionnaire.

La campagne a provoqué un tollé chez plusieurs athlètes féminines, incluant des Olympiennes, qui l'accusent d'objectifier le sport au lieu de célébrer l'excellence et le dépassement de soi.

En réaction, de nombreuses sportives ont répliqué sur les réseaux sociaux en publiant leurs propres vidéos.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, mardi à Lagacé le matin.