Technologie largement utilisée

L'intelligence artificielle transforme rapidement nos habitudes de consommation et nos objets du quotidien.

Si une personne sur quatre utilise l'IA pour effectuer un prémagasinage en ligne, plusieurs s'en servent aussi pour comparer des prix, analyser des destinations de voyages.

Cette nouvelle technologie transforme également certains objets du quotidien.

Écoutez le professeur à l'Université d'Ottawa et spécialiste en marketing, Luc Dupont, faire le point, mercredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.