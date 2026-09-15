Survol des Emmy Awards 2026: grands gagnants et hommages poignants

Bénédicte Lebel dresse le bilan de la 78ᵉ édition des Emmy Awards, marquée par le triomphe historique de la série Widows Bay et de son acteur principal Matthew Rhys.

L'émission revient également sur le succès de la série médicale The Pitt, les performances saluées de Pluribus et DTF St. Louis, ainsi que sur le discours remarqué de Sally Field remerciant chaleureusement... le Canada.

Elle explique l'absence de la série populaire Heated Rivalry en raison des critères d'éligibilité des Emmys, avant de souligner le décès de Serge Losique, figure marquante du cinéma québécois.

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, mardi à Lagacé le matin.