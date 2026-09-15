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Tour d'horizon de l'actualité

Bilan financier: «C'est une transparence à laquelle les chefs doivent se plier»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 septembre 2026 06:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Bilan financier: «C'est une transparence à laquelle les chefs doivent se plier»
Louis Lacroix / Cogeco Média

En période électorale, la tradition veut que le chef de bureau de Cogeco Nouvelles à Québec, Louis Lacroix, demande aux chefs des principaux partis politiques québécois de dévoiler publiquement leur bilan financier personnel.

Le journaliste passe en revue la valeur nette et les avoirs respectifs de Christine Fréchette, Éric Duhaime, Charles Milliard, Paul St-Pierre Plamondon ainsi que du duo de Québec solidaire, Ruba Ghazal et Sol Zanetti.

L'exercice vise à offrir un portrait transparent de la gestion patrimoniale de ceux qui aspirent à diriger l'État et à administrer les finances publiques.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé de mardi matin. 

Autres sujets abordés:

  • Débats électoraux : Tenue du face-à-face des chefs à TVA le soir même, suivi du débat sur les ondes de Noovo le lendemain;
  • Dépassements de coûts en informatique: révélations sur le projet de Santé Québec et l'enveloppe de 9 milliards $ allouée aux ressources informationnelles du gouvernement;
  • Sondage électoral: le Parti québécois toujours en tête et une hausse de popularité personnelle pour Ruba Ghazal (Québec solidaire);
  • Cyberattaques et fuites de données : vol de données massives à la Commission de la construction du Québec (CCQ) disponible sur le dark web;
  • Extrême droite: infiltration et méthodes de recrutement de groupes néonazis et suprémacistes au Québec;
  • Intelligence artificielle: démission d'un cadre en IA craignant l'«extinction de l'humanité» et le refus de Donald Trump de réglementer le secteur;
  • International et tensions avec l'OTAN: un drone russe abattu au-dessus de la Lituanie et tir de fusées éclairantes vers un hélicoptère danois;
  • Guerre au Moyen-Orient: reconnaissance par Washington d'une pénurie de munitions dans l'armée américaine en raison du conflit en Iran;
  • Économie et consommation: hausse du prix du pétrole et prévision d'une augmentation de 10 % du prix des pneus d'automobile.

«On leur demande de mettre leurs avoirs sur la table pour montrer aux gens comment ils administrent leurs biens et quel est l'état de leur fortune personnelle.»

Louis Lacroix

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