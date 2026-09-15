Tour d'horizon de l'actualité

En période électorale, la tradition veut que le chef de bureau de Cogeco Nouvelles à Québec, Louis Lacroix, demande aux chefs des principaux partis politiques québécois de dévoiler publiquement leur bilan financier personnel.

Le journaliste passe en revue la valeur nette et les avoirs respectifs de Christine Fréchette, Éric Duhaime, Charles Milliard, Paul St-Pierre Plamondon ainsi que du duo de Québec solidaire, Ruba Ghazal et Sol Zanetti.

L'exercice vise à offrir un portrait transparent de la gestion patrimoniale de ceux qui aspirent à diriger l'État et à administrer les finances publiques.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé de mardi matin.

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