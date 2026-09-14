Sex and the city, Emily in Paris, Heated rivalry

Le ciné-tourisme connaît un engouement phénoménal: désormais, sept voyageurs sur dix s'inspirent des films et des séries qu'ils visionnent pour choisir leur prochaine destination.

Qu'il s'agisse des décors de Game of Thrones, des lieux de tournage de White Lotus ou du célèbre appartement de Carrie Bradshaw dans Sex and the City, les amateurs n'hésitent plus à planifier de véritables pèlerinages.

Écoutez la chroniqueuse et autrice du livre Expat, Fadwa Lapierre, se pencher sur le phénomène, lundi, à l'émission de Gino Chouinard.

Si cet afflux touristique stimule l'économie locale et réjouit l'industrie hôtelière, il entraîne aussi son lot de désagréments pour les résidents. À Paris, la surfréquentation liée au tournage de la série Emily in Paris suscite même le mécontentement de certains habitants, fatigués du bruit et des foules constantes.