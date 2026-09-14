Le nouveau venu des Canadiens

Entre la signature de Zachary Bolduc pour quatre saisons, la prolongation de contrat pour l'entraîneur-chef Martin St-Louis, ainsi que l'embauche du vétéran Chris Kreider, les Canadiens ont aussi joué au golf lundi dans le cadre de leur traditionnel tournoi.

Écoutez le commentaire sportif de Jérémie Rainville avec Gino Chouinard, lundi, àQuébec maintenant.

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