Pour ouvrir l'émission, Nathalie Normandeau aborde la promesse controversée de Donald Trump d'offrir un chèque de 5 000 $ à chaque citoyen adulte si les Républicains remportent les élections de mi-mandat.
Luc Ferrandez décortique cette annonce-choc et remet en question la faisabilité d'une telle mesure estimée à 1 300 milliards de dollars.
Le chroniqueur souligne l'absurdité des conditions d'application de cette promesse et s'interroge sur la dérive du système politique américain face à de telles déclarations populistes.
Écoutez les coanimateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez critiquer l'annonce de Donald Trump, ce jeudi, à La commission.
Autres sujets abordés
- La présence remarquée du sénateur démocrate de la Pennsylvanie, John Fetterman, à cet événement républicain;
- La célébration des 47 ans de Charles Milliard avec la lecture de son horoscope.