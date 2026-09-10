Pour ouvrir l'émission, Nathalie Normandeau aborde la promesse controversée de Donald Trump d'offrir un chèque de 5 000 $ à chaque citoyen adulte si les Républicains remportent les élections de mi-mandat.

Luc Ferrandez décortique cette annonce-choc et remet en question la faisabilité d'une telle mesure estimée à 1 300 milliards de dollars.

Le chroniqueur souligne l'absurdité des conditions d'application de cette promesse et s'interroge sur la dérive du système politique américain face à de telles déclarations populistes.

Écoutez les coanimateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez critiquer l'annonce de Donald Trump, ce jeudi, à La commission.

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