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Ouverture

Chèque de 5000 $ promis par Trump: «Duplessis peut aller se rasseoir»

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Entendu dans

La commission

le 10 septembre 2026 12:22

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Chèque de 5000 $ promis par Trump: «Duplessis peut aller se rasseoir»
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Pour ouvrir l'émission, Nathalie Normandeau aborde la promesse controversée de Donald Trump d'offrir un chèque de 5 000 $ à chaque citoyen adulte si les Républicains remportent les élections de mi-mandat.

Luc Ferrandez décortique cette annonce-choc et remet en question la faisabilité d'une telle mesure estimée à 1 300 milliards de dollars.

Le chroniqueur souligne l'absurdité des conditions d'application de cette promesse et s'interroge sur la dérive du système politique américain face à de telles déclarations populistes.

Écoutez les coanimateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez critiquer l'annonce de Donald Trump, ce jeudi, à La commission.

Autres sujets abordés

  • La présence remarquée du sénateur démocrate de la Pennsylvanie, John Fetterman, à cet événement républicain;
  • La célébration des 47 ans de Charles Milliard avec la lecture de son horoscope.

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