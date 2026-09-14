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L'arrivée de Chris Kreider avec les Canadiens

«Son expérience de 155 parties en séries, ça vaudra beaucoup plus que 2,15 M$»

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le 14 septembre 2026 15:26

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
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et autres

«Son expérience de 155 parties en séries, ça vaudra beaucoup plus que 2,15 M$»
Le nouveau venu des Canadiens de Montréal, Chris Kreider. / La Presse Canadienne

Présent au tournoi de golf des Canadiens de Montréal, le descripteur Martin McGuire s'est penché sur l'arrivée de l'attaquant Chris Kreider au sein de l'organisation.

Bien qu'il conserve certaines réserves sur son rendement récent, McGuire souligne l'impact positif d'un tel vétéran dans le vestiaire.

Écoutez Martin McGuire à l'émission de Gino Chouinard, lundi après-midi.

Selon McGuire, le lien privilégié entre Kreider et l'entraîneur-chef Martin St-Louis a été un facteur décisif dans son choix de s'amener à Montréal.

«Chris Kreider, c'est 155 parties d'expérience en séries [...] et ça vaudra beaucoup plus que les 2,15 millions de dollars qu'on a investis pour le signer cette année. C'est un gars qui a beaucoup de vécu...»

Martin McGuire

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