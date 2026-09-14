L'arrivée de Chris Kreider avec les Canadiens

Présent au tournoi de golf des Canadiens de Montréal, le descripteur Martin McGuire s'est penché sur l'arrivée de l'attaquant Chris Kreider au sein de l'organisation.

Bien qu'il conserve certaines réserves sur son rendement récent, McGuire souligne l'impact positif d'un tel vétéran dans le vestiaire.

Écoutez Martin McGuire à l'émission de Gino Chouinard, lundi après-midi.

Selon McGuire, le lien privilégié entre Kreider et l'entraîneur-chef Martin St-Louis a été un facteur décisif dans son choix de s'amener à Montréal.