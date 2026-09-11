Des vins d'ici

Dès samedi, ce sera la journée «J'achète un vin québécois». Pour l'occasion, la sommelière Jessica Harnois présente ses vins québécois coups de coeur.
Écoutez Jessica Harnois, sommelière, entrepreneure et conférencière, présenter ses produits chouchous au Québec maintenant.
Les recommandations de Jessica Harnois
- Domaine St-Jacques — Gamay Pinot BioPrix
Prix: 24,80 $
Code SAQ: 15524860
Lien: https://www.saq.com/fr/15524860
- Nordiq — Parc La Fontaine
Prix: 23,30 $
Code SAQ: 15374187
Lien: https://www.saq.com/fr/15374187
- Vignoble du Ruisseau — Pinot Noir Signature 2021
Prix au domaine: environ 43 $
Code SAQ: Aucun — vente directement au vignoble, selon les disponibilités
Lien: https://origineqc.ca/products/pinot-noir-signature-vin-rouge
- Domaine Bresee — Cuvée Mackenzie-Parker 2020
Prix: 26,55 $
Code SAQ: 15087858