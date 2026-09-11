Des vins d'ici

Dès samedi, ce sera la journée «J'achète un vin québécois». Pour l'occasion, la sommelière Jessica Harnois présente ses vins québécois coups de coeur.

Écoutez Jessica Harnois, sommelière, entrepreneure et conférencière, présenter ses produits chouchous au Québec maintenant.

Les recommandations de Jessica Harnois

Domaine St-Jacques — Gamay Pinot BioPrix

Prix: 24,80 $

Code SAQ: 15524860

Lien: https://www.saq.com/fr/15524860

Nordiq — Parc La Fontaine

Prix: 23,30 $

Code SAQ: 15374187

Lien: https://www.saq.com/fr/15374187

Vignoble du Ruisseau — Pinot Noir Signature 2021

Prix au domaine: environ 43 $

Code SAQ: Aucun — vente directement au vignoble, selon les disponibilités

Lien: https://origineqc.ca/products/pinot-noir-signature-vin-rouge

Domaine Bresee — Cuvée Mackenzie-Parker 2020

Prix: 26,55 $

Code SAQ: 15087858

Lien: https://www.saq.com/fr/15087858