Autocollants CAQ sur les pancartes électorales

Sur les réseaux sociaux, des images montrent deux individus casqués en train d'apposer des autocollants portant le nom de la CAQ sur les affiches des candidats du parti.

Ces actes sont menés dans un contexte où la formation politique a essuyé des critiques pour avoir effacé son propre logo de certains visuels de campagne. Mais s'agit-il d'un simple acte d'expression citoyenne ou de véritable vandalisme électoral?

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez présenter quelques actualités du jour en rafale, lundi, à l'émission La commission.