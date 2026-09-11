 Aller au contenu
Technique de vente

Produits en édition limitée: «Les marques veulent profiter de cet engouement-là»

par 98.5

0:00
5:57

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 septembre 2026 17:49

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Produits en édition limitée: «Les marques veulent profiter de cet engouement-là»
Produits en éditions limitées: «Les marques veulent profiter de l'engouement» / Adobe Stock / Fanny

De plus en plus de produits en édition limitée, qu'ils soient originaux ou même douteux, sont présents sur les tablettes de nos épiceries.

L'expert Guillaume Mathieu souligne que les grandes chaînes profitent du fait que les citoyens ont de moins en moins de pouvoir d'achat pour leur vendre des aliments qui leur donnent envie de manger.

Fromages en grain à saveur de tacos ou encore cornichons séchés à froid: de nombreux dérivés existent.

Écoutez Guillaume Mathieu, expert en bioalimentaire, décortiquer le tout, vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Vous aimerez aussi

Pourquoi offre-t-on les clés d'une ville à certaines personnalités?
Le Québec maintenant
Pourquoi offre-t-on les clés d'une ville à certaines personnalités?
0:00
8:03
Opération policière blitz contre le fléau des vols à l'étalage
L'instinct Marie-Eve
Opération policière blitz contre le fléau des vols à l'étalage
0:00
13:51
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Des recommandations locales pour la journée J'achète un vin québécois
Rattrapage
Des vins d'ici
Des recommandations locales pour la journée J'achète un vin québécois
Pourquoi offre-t-on les clés d'une ville à certaines personnalités?
Rattrapage
Quelques coutumes démystifiées
Pourquoi offre-t-on les clés d'une ville à certaines personnalités?
«Je me suis bourré dans les betteraves»: Quand la faim de Pascal Cameron dérape
Rattrapage
Saison des récoltes
«Je me suis bourré dans les betteraves»: Quand la faim de Pascal Cameron dérape
11 septembre: un site web permet de revivre la journée minute par minute
Rattrapage
Philippe Lacroix patrouille le Web
11 septembre: un site web permet de revivre la journée minute par minute
Le Belge Remco Evenpoel vainqueur du Grand Prix cycliste de Québec
Rattrapage
À l'approche de celui de Montréal
Le Belge Remco Evenpoel vainqueur du Grand Prix cycliste de Québec
Album «Au coeur du pays»: «Ça évoque le chalet, l'automne, le foyer qui crépite»
Rattrapage
Hommage à Gilles Vigneault
Album «Au coeur du pays»: «Ça évoque le chalet, l'automne, le foyer qui crépite»
«J'ai chanté devant des milliers de personnes» -Catherine Beauchamp
Rattrapage
Karaoké extérieur des chansons de Céline
«J'ai chanté devant des milliers de personnes» -Catherine Beauchamp
«Le Web fait un travail de mémoire pour le 11 septembre 2001»
Rattrapage
Archives et témoignages
«Le Web fait un travail de mémoire pour le 11 septembre 2001»
«En 2026, L'Itinéraire ne fait pas d'argent avec la vente du magazine»
Rattrapage
Le journal des personnes en situation d'itinérance
«En 2026, L'Itinéraire ne fait pas d'argent avec la vente du magazine»
Quelques nouveautés musicales de la semaine
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques nouveautés musicales de la semaine
Élections québécoises: tour d'horizon des engagements des cinq chefs
Rattrapage
Plusieurs promesses électorales
Élections québécoises: tour d'horizon des engagements des cinq chefs
«Le choc est d'une violence inouïe, la tour se met à osciller» -Bruno Dellinger
Rattrapage
Survivant des attentats du 11 septembre 2001
«Le choc est d'une violence inouïe, la tour se met à osciller» -Bruno Dellinger
«Un mot pour Kevin» revient dans l'actualité
Rattrapage
18 ans après sa création
«Un mot pour Kevin» revient dans l'actualité
Un encadrement renforcé pour la revente de billets et des abonnements
Rattrapage
Dès samedi
Un encadrement renforcé pour la revente de billets et des abonnements