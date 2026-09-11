Technique de vente

De plus en plus de produits en édition limitée, qu'ils soient originaux ou même douteux, sont présents sur les tablettes de nos épiceries.

L'expert Guillaume Mathieu souligne que les grandes chaînes profitent du fait que les citoyens ont de moins en moins de pouvoir d'achat pour leur vendre des aliments qui leur donnent envie de manger.

Fromages en grain à saveur de tacos ou encore cornichons séchés à froid: de nombreux dérivés existent.

Écoutez Guillaume Mathieu, expert en bioalimentaire, décortiquer le tout, vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.