Une hypothèse scientifique captivante

Et si la Lune abritait les vestiges d'une ancienne technologie extraterrestre?

C'est du moins l'une des hypothèses scientifiques qui circulent: la présence possible de «particules d'Arkhipov», c'est-à-dire des débris synthétiques issus de civilisations disparues qui auraient dérivé dans l'espace avant de frapper le sol lunaire.

Écoutez le journaliste spécialisé en actualités paranormales, Christian Page, qui fait le point, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Contrairement à la Terre où l'atmosphère détruit les objets lors de leur rentrée, la Lune pourrait avoir conservé ces artéfacts intacts...

Bien que les chances de découverte soient «infinitésimales», cette théorie publiée dans une revue scientifique reconnue suggère de profiter de l'établissement d'une future station lunaire permanente pour passer la régolithe au tamis à la recherche de «technosignatures».