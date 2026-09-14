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Monsef Derraji a tenté d'obtenir des informations

Projet informatique et dépassement de coûts: «Santé Québec nous a menti»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 septembre 2026 07:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Projet informatique et dépassement de coûts: «Santé Québec nous a menti»
Le candidat libéral Monsef Derraji / La Presse Canadienne

Un autre projet informatique du gouvernement du Québec dépasse largement les coûts estimés au départ. 

Radio-Canada révèle que le projet SIFA, (Système d’information des finances et de l’approvisionnement), d’abord évalué à 96 millions de dollars, atteint désormais un milliard. 

Une analyse du ministère de la Cybersécurité et de firmes d’experts-comptables sonnait l’alarme, mais le Conseil des ministres a tout de même donné son feu vert à la poursuite du projet en juillet. 

Écoutez Monsef Derraji, candidat du Parti libéral dans Nelligan, réagir au micro de Patrick Lagacé, lundi. 

Il déplore le fait d'avoir demandé des informations à Santé Québec qui, en réponse, affirmait ne pas les avoir. Pourtant, le journaliste Thomas Gerbet, lui, les a obtenues.

«Ou bien les deux mentent, ou bien Santé Québec protège le gouvernement.»

Monsef Derraji

Selon lui, ce dossier est encore plus inquiétant que le fiasco SAAQClic...

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