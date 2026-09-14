Monsef Derraji a tenté d'obtenir des informations

Un autre projet informatique du gouvernement du Québec dépasse largement les coûts estimés au départ.

Radio-Canada révèle que le projet SIFA, (Système d’information des finances et de l’approvisionnement), d’abord évalué à 96 millions de dollars, atteint désormais un milliard.

Une analyse du ministère de la Cybersécurité et de firmes d’experts-comptables sonnait l’alarme, mais le Conseil des ministres a tout de même donné son feu vert à la poursuite du projet en juillet.

Écoutez Monsef Derraji, candidat du Parti libéral dans Nelligan, réagir au micro de Patrick Lagacé, lundi.

Il déplore le fait d'avoir demandé des informations à Santé Québec qui, en réponse, affirmait ne pas les avoir. Pourtant, le journaliste Thomas Gerbet, lui, les a obtenues.