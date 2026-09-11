Promesse de la CAQ

Dans le cadre de la campagne électorale, la chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, a annoncé qu'un gouvernement caquiste s'engagerait à financer l'achat d'une deuxième prothèse auditive pour les personnes admissibles et à permettre la vente libre de certains appareils auditifs.

Paul-André Gallant, président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, a salué cet engagement.

Écoutez-le expliquer le tout, vendredi midi à La commission.