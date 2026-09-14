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Élections 2026

Alcool au volant et 0,05: un père endeuillé interpelle les partis politiques

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 14 septembre 2026 11:23

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Alcool au volant et 0,05: un père endeuillé interpelle les partis politiques
À la suite du décès tragique de sa fille Jessica, survenu en 2017, Antoine Bittar poursuit son combat pour abaisser la limite légale du taux à 0,05 au Québec, afin d'imposer des sanctions administratives. / Tomasz Zajda / Adobe Stock

À la suite du décès tragique de sa fille Jessica, survenu en 2017, Antoine Bittar poursuit son combat pour abaisser la limite légale de l'alcoolémie à 0,05 au Québec afin d'imposer des sanctions administratives. 

Alors que la province demeure la seule au Canada à ne pas avoir adopté cette mesure, M. Bittar interpelle les chefs des partis politiques en pleine campagne électorale pour qu'ils prennent clairement position.

Écoutez Antoine Bittar faire le point, lundi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Alors que le Parti libéral et Québec solidaire soutiennent cette initiative et que le Parti conservateur s'y oppose, Antoine Bittar déplore l'absence de réponse de la CAQ et du Parti québécois.

Il rappelle d'ailleurs que de nombreux organismes de sécurité routière, les coroners et 71 % des Québécois appuient l'imposition de cette nouvelle limite.

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