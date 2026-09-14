Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. Celui-ci laisse des marques importantes sur leur corps, surtout lorsqu’elles doivent subir une mastectomie.

La Dre Cathie Guimond a elle-même été atteinte d’un cancer du sein. Elle a subi une double mastectomie suivie d’une reconstruction.

Son expérience l’a mené à vouloir aider les femmes qui ont eu des reconstructions mammaires.

Elle a donc décidé de se lancer, en plus de son métier de chirurgienne, dans le tatouage afin d’aider les femmes à se sentir mieux. Elle se déplace à travers le Québec pour tatouer des mamelons.

Elle a réalisé plus de 1 000 tatouages en quatre ans.

Écoutez Dre Cathie Guimond, chirurgienne tatoueuse, fondatrice et présidente de la Fondation Se reconstruire, au micro de Patrick Lagacé, lundi.