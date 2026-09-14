Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. Celui-ci laisse des marques importantes sur leur corps, surtout lorsqu’elles doivent subir une mastectomie.
La Dre Cathie Guimond a elle-même été atteinte d’un cancer du sein. Elle a subi une double mastectomie suivie d’une reconstruction.
Son expérience l’a mené à vouloir aider les femmes qui ont eu des reconstructions mammaires.
Elle a donc décidé de se lancer, en plus de son métier de chirurgienne, dans le tatouage afin d’aider les femmes à se sentir mieux. Elle se déplace à travers le Québec pour tatouer des mamelons.
Elle a réalisé plus de 1 000 tatouages en quatre ans.
Écoutez Dre Cathie Guimond, chirurgienne tatoueuse, fondatrice et présidente de la Fondation Se reconstruire, au micro de Patrick Lagacé, lundi.
«Ça atteint la féminité, de ne pas avoir de mamelon, c’est très difficile.»