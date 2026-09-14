Droguée à son insu

Alors qu'elle assistait au Festival Western de Saint-Tite entourée de ses proches, Sabrina St-Pierre a été victime d'une piqûre à son insu en pleine foule.

Elle a rapidement ressenti une sensation de brûlure avant de perdre le contrôle de son corps et de s'effondrer.

Prise en charge par des paramédics et traitée dans une clinique temporaire, la victime suspecte l'injection de GHB.

Elle doit suivre un protocole strict pour prévenir d'éventuelles infections ou maladies transmissibles.

Écoutez le témoignage de Sabrina St-Pierre, victime d'une injection suspecte à la seringue, au micro de Patrick Lagacé lundi.