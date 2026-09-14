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Moment historique pour la boxe québécoise

«Attache ta tuque! Ça va brasser en t...»: le message coloré de Christian Mbilli

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 septembre 2026 08:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
«Attache ta tuque! Ça va brasser en t...»: le message coloré de Christian Mbilli
Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le 31 octobre prochain, le boxeur d'adoption québécois Christian Mbilli affrontera la vedette mexicaine Saul «Canelo» Alvarez lors d'un affrontement majeur pour l'histoire de la boxe au Québec.

Lors d'un face-à-face organisé par la plateforme DAZN, le protégé d'Eye of the Tiger Management s'est fait remarquer par une réplique bien de chez nous.

Invité à s'adresser à son adversaire, le pugiliste a lancé un avertissement coloré qui promet de faire des étincelles sur le ring.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, lundi à Lagacé le matin

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