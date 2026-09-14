Moment historique pour la boxe québécoise

Le 31 octobre prochain, le boxeur d'adoption québécois Christian Mbilli affrontera la vedette mexicaine Saul «Canelo» Alvarez lors d'un affrontement majeur pour l'histoire de la boxe au Québec.

Lors d'un face-à-face organisé par la plateforme DAZN, le protégé d'Eye of the Tiger Management s'est fait remarquer par une réplique bien de chez nous.

Invité à s'adresser à son adversaire, le pugiliste a lancé un avertissement coloré qui promet de faire des étincelles sur le ring.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, lundi à Lagacé le matin.