Publication de la SPCA Roussillon

La SPCA Roussillon a publié une histoire digne d’un film: une famille a retrouvé son chien... quatre ans après sa disparition.

L’histoire a débuté lorsque l’équipe a été contactée pour l’abandon de Laura, un labrador blond.

Une fois amenée au refuge, sa micropuce a révélé un détail important: elle appartenait auparavant à une autre famille.

Imaginez recevoir un appel que votre chien disparu a été retrouvé quatre ans plus tard à des dizaines de kilomètres de votre domicile!

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur aux réseaux sociaux, parler de cette histoire touchante au micro de Patrick Lagacé, lundi.