La série «Sur le fil» plonge le public dans la réalité du Centre Lavoie, un organisme communautaire venant en aide aux personnes en situation d’itinérance.

L’autrice Pascale Renaud-Hébert a été inspirée par sa propre mère, qui dirige un centre d’aide depuis plus de 37 ans.

Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse culturelle, qui s’entretient avec Pascale Renaud-Hébert et sa mère, Marie-Claude Renaud, à Lagacé le matin.

Elles soulignent à quel point la réalité de l’itinérance a changé dans les dernières années.