La série «Sur le fil» plonge le public dans la réalité du Centre Lavoie, un organisme communautaire venant en aide aux personnes en situation d’itinérance.
L’autrice Pascale Renaud-Hébert a été inspirée par sa propre mère, qui dirige un centre d’aide depuis plus de 37 ans.
Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse culturelle, qui s’entretient avec Pascale Renaud-Hébert et sa mère, Marie-Claude Renaud, à Lagacé le matin.
Elles soulignent à quel point la réalité de l’itinérance a changé dans les dernières années.
«Je pense qu’on a une vision assez archaïque de ce qu’est l’itinérance. C’est comme si on a une image de la personne sans abri qui quête sur le bord de la rue. Dans les faits, ce n’est plus ça l’itinérance.»