Des milliers de visites chaque jour

Des touristes se rendent à Paris dans les pharmacies.. pour des produits cosmétiques moins chers que dans leur pays d'origine!

Les pharmacies peuvent accueillir plus de 5000 personnes grâce à cette tendance sur les réseaux sociaux, selon ce qu'explique la chroniqueuse Fadwa Lapierre.

Les produits pour la peau seraient, dans certains cas, 50 % moins cher en France que dans plusieurs autres pays dans le monde.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre aborder le tout en compagnie de l'animateur Denis Lévesque.

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