«No show» en santé

Les patients qui ne se présentent pas à leurs rendez-vous médicaux sont encore beaucoup trop nombreux. Selon les plus récentes données de la Régie de l’assurance maladie du Québec, près de 153 000 rendez-vous n’ont pas été honorés l’an dernier.

Cela représente environ 400 rendez-vous chaque jour.

Qu’est-ce qui explique ce phénomène? Doit-on sévir contre les patients qui ne se présentent pas dans un contexte où obtenir un rendez-vous médical est difficile?

Écoutez Jean-Joseph Condé, médecin de famille à Val-d’Or et porte-parole francophone de l’Association médicale canadienne, au micro de Patrick Lagacé, lundi.

Il martèle que les patients qui ne peuvent se présenter doivent, au minimum, communiquer avec la clinique.