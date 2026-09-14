«No show» en santé

Les patients qui ne se présentent pas à leurs rendez-vous médicaux sont encore beaucoup trop nombreux. Selon les plus récentes données de la Régie de l’assurance maladie du Québec, près de 153 000 rendez-vous n’ont pas été honorés l’an dernier.
Cela représente environ 400 rendez-vous chaque jour.
Qu’est-ce qui explique ce phénomène? Doit-on sévir contre les patients qui ne se présentent pas dans un contexte où obtenir un rendez-vous médical est difficile?
Écoutez Jean-Joseph Condé, médecin de famille à Val-d’Or et porte-parole francophone de l’Association médicale canadienne, au micro de Patrick Lagacé, lundi.
Il martèle que les patients qui ne peuvent se présenter doivent, au minimum, communiquer avec la clinique.
«Je pense que la solution, c’est d’en parler, c’est de sortir des études, des chiffres, de façon à sensibiliser la société, de façon à ce que les gens prennent conscience qu’il faut annuler un rendez-vous parce que d’autres attendent.»