Tramway et 3e lien

Luc Ferrandez réagit aux récentes déclarations d'Éric Duhaime, qui propose de monnayer l'appui du Parti conservateur du Québec à un éventuel gouvernement minoritaire en exigeant l'abandon du tramway de Québec au profit du troisième lien.

Il estime que c'est illégitime d'annuler un projet soutenu par la Ville de Québec pour favoriser des intérêts régionaux.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, lundi matin au micro de Patrick Lagacé.