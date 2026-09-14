Révélations du Wall Street Journal

Le premier ministre Mark Carney a une grosse semaine devant lui avec la tenue du Sommet canadien de l’investissement et son voyage en Europe.

L’événement rassemble des centaines de dirigeants d'entreprises afin de leur faire découvrir les possibilités d'investissements au Canada.

Il doit par la suite se diriger vers l’Europe pour rencontrer notamment ses homologues français et britannique. Ce voyage survient au moment où le Wall Street Journal révèle que le Canada chercherait à obtenir le statut de membre associé de l’Union européenne.

Dimitri Soudas s’est renseigné, mais il n’a pas obtenu les mêmes informations.

Écoutez les explications du chroniqueur politique au micro de Patrick Lagacé, lundi.