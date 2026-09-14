Le Canada membre associé de l'Union européenne?

Devant l'instabilité et la dégradation des relations commerciales avec les États-Unis, le Canada cherche activement des alternatives économiques.

Un article du Wall Street Journal révèle que Mark Carney mène des démarches pour rapprocher le pays de l'Union européenne sous un statut de «membre associé».

Bien que le libre-échange avec les Américains demeurât l'option idéale, cette alliance alternative offrirait des débouchés majeurs en matière d'énergie, de défense et de compétition bancaire.

Pour les citoyens, ce partenariat pourrait faciliter les démarches d'études et de travail sans visa...

Écoutez Alexandre Leblond expliquer le tout, lundi, lors de sa chronique financière à Lagacé le matin.