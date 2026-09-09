Parution du livre «Je te chuchote le printemps»

À l'occasion de la parution de leur livre Je te chuchote le printemps, les clowns thérapeutiques Marie-Pier Landry et Julie-Anne Leblanc démystifient leur travail auprès des personnes en soins palliatifs.

Loin des clichés de la fête d'enfants, cette approche artistique basée sur l'improvisation, l'écoute, l'authenticité et le jeu permettent d'apporter de la douceur, du soutien et de la vie dans un moment souvent empreint de lourdeur.

Écoutez Marie-Pier Landry et Julie-Anne Leblanc, clowns thérapeutiques et coauteures du livre Je te chuchote le printemps, ce mercredi, à L'Instinct Marie-Eve.