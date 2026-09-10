Hausse des prix à la pompe

La hausse du prix de l'essence suscite de nombreuses réactions chez les automobilistes québécois, incitant plusieurs d'entre eux à revoir leurs comportements sur la route.

Écoutez le chroniqueur automobile Benoit Charette aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il analyse les résultats d'un sondage maison et les témoignages d'auditeurs qui partagent leurs stratégies pour faire face aux coûts élevés du carburant.

Si plusieurs conducteurs indiquent réduire leur vitesse sur l'autoroute ou limiter leurs déplacements quotidiens pour économiser, le chroniqueur automobile nuance l'impact global de ces ajustements.

Malgré des prix oscillant autour des deux dollars le litre, Benoit Charette constate que les comportements d'achat et la demande pour les grands véhicules demeurent relativement stables, même si la transition vers les modèles hybrides et électriques gagne du terrain.