Intimité et vieillissement

Pour s'évader de l'actualité chargée, Marie-Eve reçoit Vanessa Gauvin-Brodeur et Francine Villeneuve, respectivement réalisatrice et participante de la série Sexugénaires.

La nouvelle série documentaire, diffusée sur TV5+ dès ce vendredi 11 septembre, aborde la vie sexuelle et l'intimité des personnes de 65 ans et plus sans tabou.

Pour la réalisatrice et la participante, les besoins d'intimité, les joies et les défis relationnels restent sensiblement les mêmes au fil des ans, malgré l'impact de l'éducation, de la religion ou de la culture sur la retenue qu'éprouvent encore certains aînés.

Écoutez Vanessa Gauvin-Brodeur et Francine Villeneuve, réalisatrice puis participante de la série Sexugénaires, jeudi, à L'instinct Marie-Eve.