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Intimité et vieillissement

Sexugénaires: lever le voile sur la sexualité des aînés sans tabou

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 10 septembre 2026 12:15

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Sexugénaires: lever le voile sur la sexualité des aînés sans tabou
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Pour s'évader de l'actualité chargée, Marie-Eve reçoit Vanessa Gauvin-Brodeur et Francine Villeneuve, respectivement réalisatrice et participante de la série Sexugénaires.

La nouvelle série documentaire, diffusée sur TV5+ dès ce vendredi 11 septembre, aborde la vie sexuelle et l'intimité des personnes de 65 ans et plus sans tabou.

Pour la réalisatrice et la participante, les besoins d'intimité, les joies et les défis relationnels restent sensiblement les mêmes au fil des ans, malgré l'impact de l'éducation, de la religion ou de la culture sur la retenue qu'éprouvent encore certains aînés.

Écoutez Vanessa Gauvin-Brodeur et Francine Villeneuve, réalisatrice puis participante de la série Sexugénaires, jeudi, à L'instinct Marie-Eve.

«Je me tiens beaucoup avec ma fille et ses copines de 30 ans. Quand je les écoute parler, elles ont les mêmes problèmes que nous, dans le sens où elles ont de la misère à trouver quelqu'un à aimer et la sexualité est pas toujours terrible non plus, même si elles sont jeunes.»

Francine Villeneuve

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