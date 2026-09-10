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Mouvement MAGA

Charlie Kirk: comment le militant conservateur est devenu un «martyr»

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 10 septembre 2026 11:47

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Charlie Kirk: comment le militant conservateur est devenu un «martyr»
Un an après l'assassinat de Charlie Kirk, une commémoration de celui-ci aura lieu aujourd'hui en Utah. / Julia Demaree Nikhinson / La Presse Canadienne

Un an après l'assassinat du militant et influenceur conservateur américain Charlie Kirk, des commémorations auront lieu en Utah.

Sur le campus de la Utah Valley University, des jeunes se rassemblent pour lui rendre hommage, alors que sa figure continue de polariser et d'alimenter la politique américaine.

Écoutez le journaliste indépendant Clément Hamelin revenir sur le rôle que joue encore aujourd'hui Charlie Kirk, ce jeudi, à L'instinct Marie-Eve.

Autres sujets abordés

  • Le rôle clé de l'organisation Turning Point dans la mobilisation de la jeunesse conservatrice aux États-Unis;
  • La popularité accrue de Charlie Kirk et la prolifération de son image sur les réseaux sociaux après sa mort;
  • Les divisions internes au sein du Parti républicain entre le mouvement MAGA et la frange America First.

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