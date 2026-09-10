Mouvement MAGA

Un an après l'assassinat du militant et influenceur conservateur américain Charlie Kirk, des commémorations auront lieu en Utah.

Sur le campus de la Utah Valley University, des jeunes se rassemblent pour lui rendre hommage, alors que sa figure continue de polariser et d'alimenter la politique américaine.

Écoutez le journaliste indépendant Clément Hamelin revenir sur le rôle que joue encore aujourd'hui Charlie Kirk, ce jeudi, à L'instinct Marie-Eve.

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